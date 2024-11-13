وزير الطاقة الايراني يؤكد على تنفيذ وثائق التعاون الاقتصادي مع قطر

العالم- ايران

وخلال لقائه السفير القطري لدى طهران، سعد عبدالله سعد آل محمود الشريف، في وزارة الطاقة، بحضور عضو مجلس الشورى الإسلامي ورئيس مجموعة الصداقة الإيرانية -القطرية،رضا جباري، اكد وزير الطاقة الايراني على تنفيذ وثائق التعاون الاقتصادي والتسهيلات اللازمة للتجار والقطاع الاقتصادي.

كما دعا رضا جباري في هذا اللقاء، الى تسهيل العلاقات بين رجال الأعمال والنخب الإيرانية مع الجانب القطري نظرا الى القدرات العلمية والفنية والاقتصادية للشعب الايراني.

ورأى عضو مجلس الشورى الإسلامي ورئيس مجموعة الصداقة الإيرانية -القطرية ،ان التقارب الديني والثقافي بين البلدين يمكن أن يخفف الكثير من المشاكل من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وفي هذا اللقاء الذي عقد تحت عنوان "انعقاد قمة التعاون الاقتصادي الايراني -القطري العاشرة"، تم التأكيد على ثلاثة مواضيع وهي: "التخطيط اللازم لعقد القمة العاشرة للتعاون الاقتصادي الإيراني القطري في الدوحة"،"تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وإنشاء البنية التحتية اللازمة" و و"تسريع وتيرة مشروع ربط شبكة الكهرباء بين البلدين".

كما تبادل الجانبان في هذا اللقاء وجهات النظر حول عقد مؤتمر وفعالية أعمال على هامش قمة التعاون الاقتصادي الايراني -القطري العاشرة.

هذا وتعقد هذه القمة في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 10 الى 12 كانون الاول/ ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من القطاعين العام والخاص للبلدين.