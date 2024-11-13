الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: مسيرة اسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف بالنبطية

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :