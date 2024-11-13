الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية للمرة الثانية مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين بصلية صاروخية

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :