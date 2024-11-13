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مصادر فلسطينية: 10 شهداء على الاقل بينهم اطفال في قصف اسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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