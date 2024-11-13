الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: صفارات الانذار تدوي في يفتاح، بيت هلل،شمونة وعدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :