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مصادر لبنانية: اشتباكات ضارية بين حزب الله وجنود الاحتلال بعد استدراجهم لمحيط حي المسلخ في اقصى المنطقة الشرقية من مدينة بنت جبيل

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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