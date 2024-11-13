مجزرة جبل لبنان.. اعتراف اسرائيلي بالفشل في الميدان

العالم _ مراسلون

ليلة من ليالي العدو الإجرامي يستبيح بطائراته الحربية سماء جبل لبنان فجر اليوم ويستهدف مبنى مؤلف من 3 طبقات في منطقة عرمون ليرتفع 7 شهداء و١٥ جريحاً بينهم نساء وأطفال.

هذا المبنى كانت تسكنه عائلات نازحة من الجنوب اللبناني.

مع هذه الاستهدافات المتكررة للعدوان الاسرائيلي لم يعد هناك مناطق آمنة على خارطة لبنان.

وقال مواطن لبناني لقناة العالم: مهما قتلنا هذا العدو الاسرائيلي ومهما دمرنا، نحن صامدون في ارضنا وفي وطننا.

وقال مواطن آخر: البيئة الحاضنة للمقاومة ستضل بيئة حاضنة للمقاومة مهما ارتكب العدو من المجازر بحق المدنيين والنازحين، فانه لن يحقق اي انتصار بهذه الجرائم.

كلما تألم العدو في الميدان اشتد عدوانه وزادت ضرباته باستهدافه المدنيين العزل.

مع كل شهيد يرتقي قصة وذكرى، فارقوا احبائهم بعدما سجل العدو الاسرائيلي اسماءهم بحبر الدم والقتل.

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