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الاعلام العبري: ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان الى 9 وماتزال عمليات الاجلاء مستمرة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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