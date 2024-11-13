صنعاء لـ'ثلاثي الشر': حاملات الطائرات والبوارج ستظل تحت ضرباتنا

العالم- اليمن

وأوضح العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في حالة جاهزية عالية، وأن لديها تكتيكات وخبرات فنية حديثة تجعلها قادرة على مواجهة أي اعتداءات.

وأشار إلى أن حاملات الطائرات والبوارج والفرقاطات التابعة لـ"ثلاثي الشر" ستظل تحت ضربات الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وليس بمقدور الأمريكي والبريطاني أن يؤثر على العمليات العسكرية.

وأشاد بالقيادة الحكيمة لقائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي اتخذ قرارات جريئة لم تتخذها الزعامات العربية خلال السبعين عامًا الماضية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية "ابراهام لينكولين"، في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أثناء تحضير العدو الأمريكي لعمليات عدائية تستهدف اليمن، وتم إفشال عملية الهجوم الجوي التي كان يحضر لها الاحتلال.