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وزارة مالية الاحتلال: 28.4 مليار دولار تكلفة الحرب منذ 7 اكتوبر 2023 وعجز الميزانية بلغ 11.2 مليار دولار خلال عام

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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