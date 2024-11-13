الإمارات تعرض على ترامب خطة للتصعيد العسكري في اليمن!

العالم - اليمن

وأفادت مصادر دبلوماسية وإعلامية بأن الخطة طرحها رئيس دولة الامارات محمد بن زايد خلال اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتتضمن الخطة، وفق المصادر، دمج تحالف "حارس الازدهار" بتحالف حربي مشترك لحماية البحر الأحمر والملاحة البحرية في المنطقة.

وتنص الخطة في أحد بنودها على انخراط امريكي مباشر بعمليات عسكرية مشتركة في اليمن في إشارة إلى الخطط لاستهداف مدينة الحديدة آخر منافذ اليمن على البحر الأحمر.

وكانت الدول العربية بما فيها الخليجية والحليفة لأمريكا قد رفضت الانخراط بتحالف أمريكا لحماية الكيان الإسرائيلي خلال إدارة بايدن بسبب الخلافات بين الطرفين، في حين تعول هذه الدول على صعود ترامب لإعادة اشعال النيران المشتعلة أصلا في المنطقة.

والامارات واحدة من دول خليجية عدة تسعى لنفوذ مستقبلي في البحر الأحمر مع أنها ليست مشاطئة رغم محاولات احتلال او استئجار جزر هناك في إطار خطتها للاستحواذ على الممرات اليمنية الاستراتيجية على خط الحرير الجديد.

يذكر ان الامارات وافقت على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.