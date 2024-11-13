مقرئون ايرانيون يشاركون في مسابقات القرآن الكريم بالكويت

العالم- ايران

ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية يشارك كل من محمد رضا زاهدي في فرع حفظ الجزء، وحبيب صداقت في فرع التلاوة ومحمد حسين ملكي نجاد حافظ القرآن الكريم كله.

وقد حضر حفل الافتتاح السفير الايراني لدى الكويت محمد توتونجي وحشد من الحفاظ والشخصيات القرآنية والثقافية البارزة.

وتقام هذه الدورة من المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الكويت برعاية امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وبحضور وزير الاوقف والشؤون الاسلامية الكويتي محمد الوسمي.

ويشارك في المسابقات، 127 قارئا.

وعلى هامش المسابقات التي تستمر اسبوعا واحدا، يقام معرض قرآني والمخطوطات النفيسة للدول المختلفة.