الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
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صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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