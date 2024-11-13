الجيش الاسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان باستهداف المدنيين

العالم - لبنان

وفجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على الضاحية الجنوبية، وشن عدداً من الغارات، استهدفت احداها مركز “دار الحوراء” الطبي في منطقة حارة حريك، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى في مناطق الجاموس والليلكي والغبيري.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن الغارات استهدفت منطقة الرويس خلف حسينية الشيخ حسين كوراني، وفي الغبيري قرب شارع الدشمة، وجانب مدرسة الغبيري للبنات.

وفي تطورات اليوم الاربعاء الميدانية، نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة عنيفة على منزل في بلدة طير حرفا تزامن مع قصف مدفعي لزبقين وياطر، وتحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في اجواء صور والقضاء.

كما أغار الطيران الحربي على بلدات مجدل زون، والقليلة، والضهيرة، وشمع، وطيرحرفا وعلما، واطراف حناوية، وبرج قلويه، والسلطانية وقانا. وقرابة الثالثة والنصف من عصر اليوم، استهدفت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدة تبنين بغارتين، كما تعرضت بلدة برج قلاويه لغارة جوية، واتبعت لغارة مماثلة بعد اقل من ربع ساعة.

كما شن الطيران الحربي المعادي غارة على مدينة بنت جبيل وبلدة عيناتا، واتبعت بغارة على بلدة السلطانية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد استهدف مدينة بنت جبيل.

الى ذلك افيد ان الغارة الجوية المعادية التي استهدفت بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل يوم امس ادت الى استشهاد 6 اشخاص وجرح اثنين اخرين. وأطلقت قوات الاحتلال قذائف عنقودية على مجرى نهر الليطاني خراج بلاط دبين.

وفي منطقة النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا مبنى في محيط دوار الشيوعية في بلدة كفررمان، ودمره. كما جددت طائرات الاحتلال غاراتها على بلدة كفررمان وألقت صاروخا على المكان الذي استهدفه قبل ولم ينفجر الصاروخ.

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليلة الماضية سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة كونين بغارتين، وبلدة بيت ياحون بغارة، وعند الفجر تعرضت بلدة كونين مجددا لغارة جوية، اتبعت بغارة على بلدة عيناتا. ونفذت طائرات الاحتلال غارة بطائرة مسيرة في بلدة الشعيتية، حيث جرى استهداف دراجة نارية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.