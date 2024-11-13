الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي من قيسارية وصولا الى هرتسيليا بالوسط

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :