شاهد كيف استقبل مشجعو ناد يوناني فريق 'مكابي تل ابيب'

العالم - أوروبا

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي فريق باناثينايكوس اليوناني لكرة السلة يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات المنددة بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء تواجدهم في مدرجات ملعب أوكا الأولمبي في العاصمة اليونانية أثينا خلال مباراة جمعت فريقهم مع فريق مكابي تل أبيب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وظهرت في المقطع لافتة ضخمة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين".

يشار إلى أن المباراة التي جرت ليل الثلاثاء كانت قد انتهت بفوز الفريق اليوناني بـ93 نقطة مقابل 87 نقطة للفريق الإسرائيلي.

يذكر أن الشرطة الهولندية في أمستردام كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي، توقيف 62 شخصا ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح، بعد أعمال شغب اندلعت وسط المدينة، عقب مباراة لفريقي أياكس ومكابي تل أبيب لكرة القدم.

وقد زادت الهتافات التي أطلقها المشجعون الإسرائيليون ومنهم جنود سافروا جميعهم لتشجيع فريق بلادهم في حدة الاستفزازات إذ تضمنت هتافات عن العدوان على غزة والتأييد للجيش الإسرائيلي للاستمرار في قتل أطفال غزة وتدمير المدارس.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها المشجعون الإسرائيليون وهم ينزعون العلم الفلسطيني عن واجهات المباني والمحال التجارية ويمزقونها وسط هتافات وصيحات تجمعاتهم. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد من الاستفزاز بل تعداه إلى أناشيد تحرض الجيش الإسرائيلي على قتل العرب وإشارات إلى الحرب على غزة وتدمير المدارس وقتل الأطفال هناك.