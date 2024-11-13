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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الى 3365 شهيدا و14344 جريحا حتى امس

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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