الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: 10 صواريخ اطلقت من لبنان تجاه "تل ابيب الكبرى" قبل قليل

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :