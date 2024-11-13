الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
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دوي انفجارات قوية ومتتالية بتل ابيب وعدد كبير من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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