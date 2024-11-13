الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: تفعيل صفارات الانذار في نيرعام بغلاف قطاع غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :