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المقاومة في لبنان تستهدف مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل بصلية صاروخية

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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