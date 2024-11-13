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كتائب الاقصى تعلن خوضها اشتباكات ضارية مع قوة اسرائيلية خاصة في طولكرم

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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