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مصادر عبرية: اصابة 5 مستوطنين على الاقل بجروح مختلفة خلال هروبهم للملاجئ بالقصف الاخير الذي استهدف تل ابيب

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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