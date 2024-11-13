مراقبون: تحديات كبيرة ستواجهها القضية الفلسطينية في عهد ترامب

العالم _ خاص بالعالم

العديد من المراقبين يرون ان السياسة الخارجية الامريكية في منطقة غرب اسيا خاصة بعد التعيينات الجديدة التي يقوم بها الرئيس ترامب تظهر مستقبلا صعبا وضيقا قد يواجه القضية الفلسطينية والفلسطينيين.

حيث رشح ترامب السيناتور ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأميركية ويعتبر روبيو من المناوئين للقضية الفلسطينية وله تصريحات سابقة يؤيد فيها العدوان على غزة واستمراره، وقال ان الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على آخر عنصر من عناصر حماس واصفا الفلسطينين بألفاض سيئة.

واستغرب ناشطون من اختيار ترامب لروبيو في هذا المنصب بالتحديد، لا سيما وأنه وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن تصريحات وزيره المرشح للخارجية تقول عكس هذا الكلام.

وفي السياق نفسه عين ترامب الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي سفيرا لواشنطن لدى كيان الاحتلال ويعتبر هاكابي من الداعمين الكبار لكيان الاحتلال والصهيونية العالمية وتربطه علاقات وطيده برئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويؤيد هاكابي في تصريحات متعدده ضم العديد من اجزاء الضفة الغربية لكيان الاحتلال كما قال سابقا انه لا يوجد حقًا شيء اسمه فلسطيني حسب وصفه.

هذا ويعد هاكابي الأشدّ حماساً في دعمه للمستوطنين والأكثر استعداداً للاستنفار من أجل دعم الجماعات اليهودية التي تطالب بتدمير الأقصى الشريف حسب تصريحات متعدده اطلقها سابقا.

كما رشح ترامب المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي ويعتبر هيغسيث مؤيدا قويا للكيان الإسرائيلي ودعا إلى تدمير غزة مرارا وتكررا.