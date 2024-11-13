شبح المجاعة يهدد حياة نحو 800 الف فلسطيني بغزة

العالم _ خاص بالعالم

بدورها قالت المنظمات الإغاثية إنّ الاحتلال فشل في الوفاء بالتزاماته القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة، مطالبة بتحميل الكيان الاسرائيلي مسؤولية فشله في توفير قدر كاف من الغذاء والدواء للمحتاجين في غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إنّ المساعدات الإنسانية المقدّمة لقطاع غزة وصلت لمستوى غير كاف، في مواجهة الوضع الكارثي في القطاع المحاصر.

وفي الميدان استهدف الاحتلال الصهيوني تجمّعا للنازحين أمام مستشفى كمال عدوان، إذ قال مصدر طبي بمستشفى كمال عدوان إنّ عدة فلسطينيين استشهدوا وأصيبوا بجراح خطيرة في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المستشفى كما أصيب عدة فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو جراد بحي المنشية في بلدة بيت لاهيا.

كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة جنوب مدينة غزة، قذائف مدفعية باتجاه المناطق الغربية لمخيم جباليا ومناطق متفرقة من بيت لاهيا وتلة قليبو في بلدة بيت حانون وخلّفتْ الاعتداءات دمارا واسعا في المنازل والمناطق المستهدفة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 404، إلى اكثر من 43712 شهيدا وما يقارب 103260 جريحا.

من جهته، قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إنّه لا يزال معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المدنيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.