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رسالة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لمجاهدي المقاومة: تلقيت رسالتكم النورانية وقرأت في طياتها الوفاء لسيد شهداء الأمة قائدنا السيد نصرالله

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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