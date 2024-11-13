ضربات متتالية يتلقاها جيش الاحتلال من المقاومة شمالي غزة

العالم _ خاص بالعالم

وأظهرت المشاهد استهداف القسام لقوة إسرائيلية كانت متحصنة داخل أحد المنازل قرب مستشفى اليمن السعيد وسط جباليا.

كما تضمنت المشاهد أيضا عملية تجهيز العبوات وطريقة زرعها، ثم تفجير عبوة جانبية في دبابة ميركافا قرب مفترق البراوي، حيث تصاعد منها دخان كثيف جراء الانفجار.

مقاتلو القسام استهدفوا ايضا طاقم صيانة إسرائيليا بعبوة سجيل المضادة للأفراد، بالإضافة إلى تفجيرهم ناقلة جند بعبوة شواظ أرضية قرب مفترق البراوي.

كما أعلنت القسام استهداف ناقلتي جند بقذيفتي الياسين وتاندوم، وجرافة عسكرية بعبوة رعدية قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا. واضافت القسام انها قامت بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل باستهداف قوات العدو المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ الـ107.

اما سرايا القدس فقد بثت مقطع فيديو لاسير اسرائيلي يناشد فيه المستوطنين لمواصلة المظاهرات من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عن من تبقى من الاسرى لدى المقاومة في قطاع غزة. وأضاف أن مقاتلي سرايا القدس حافظوا على حياته عدة مرات.



قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة تحديدا تعاني بشكل كبير وبدأت تفقد زمام المبادرة في المعارك التي يستبسل فيها المقاتل الفلسطيني وتصل لمرحلة الاشتباك من مسافة الصفر مع القوات المتوغلة.