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مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في امستردام وسط اجراءات امنية على خلفية اشتباكات بين مشجعي فريق صهيوني ومناصرين للقضية الفلسطينية

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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