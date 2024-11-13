ارتفاع متواصل لقتلى جنود الاحتلال.. ترجمة لوعيد المقاومة بمصيره الخائب

العالم _ خاص بالعالم

وفيما تواصل مصادر الاحتلال اعلان ارتفاع متواصل لحصيلة القتلى من جنود وضباط إسرائيليين وأغلبهم أشلاء، وتتواصل عمليات الإجلاء أفادت المعلومات بأن قوة إسرائيلية من جيش الاحتلال وقعت في كمينٍ محكمٍ للمقاومة بعد استدراجها إلى محيط 'مثلث التحرير' غرب عيترون وأطراف مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

‏والى مدينة يافا 'تل أبيب' في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمقها شنّت المُقاومة وللمرّة الأولى هجوماً جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على قاعدة الكرياه أي مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو وأصابت أهدافها بدقّة.

كذلك شنّت المُقاومة هجوماً جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة عاموس غرب مدينة العفولة وهي قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا وأصابت أهدافها بدقّة.

وفيما أكد إعلام الاحتلال أن صافرات الإنذار لم تتوقف في عشرات المدن والمستوطنات الاسرائيلية من الجليل وحتى تل أبيب اثر هجوم واسع لحزب الله بالمسيرات والصواريخ أعلنت المقاومة عن استهدافها بصليات صاروخية قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهاريا ومقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين ومستوطنة كفار فراديم في مدينة عكا المحتلة وتجمّعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة سعسع شرق مدينة صفد كما استهدفت المقاومة تجمعات للقوات الاسرائيلية شرقي بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.