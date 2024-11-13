الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع "حدشوت بزمان" العبري: حدث أمني صعب في جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :