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وكالة الانباء اللبنانية: قصف مدفعي عنقودي متواصل باتجاه نهر الليطاني بخراج بلدة بلاط

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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