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مراسل العالم: اصابة 4 بجروح طفيفة جراء عدوان اسرائيلي على القصير بحمص

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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