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مصادر عبرية: مقتل ضابط في كتيبة الجولاني 51 جندي بمعارك جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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