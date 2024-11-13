الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف للمرة الثانية تجمعا للاحتلال شرقي افيفيم بالصواريخ

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :