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الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين في العاصمة خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين
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اعلام الاحتلال: مقتل 11 ضابطا وجنديا واصابة اكثر من 10 بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان خلال الـ 48 ساعة الماضية
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حركة حماس: ندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائر بالضفة الباسلة لمواصلة كافة اشكال المقاومة واستهداف العدو وتصعيد الاشتباك مع المستوطنين
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حركة حماس: نؤكد أن شعبنا ومقاومتنا على عهد الوفاء لدماء الشهداء وأن فلسطين ستبقى ارض البطولات والمقاومين الاحرار
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حركة حماس: عملية الدهس غرب رام الله وما سبقها من عمليات رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومخططات الضم والاستيطان والتهجير التي يمارسها
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مصادر فلسطينية: انباء عن ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في طولكرم
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مصدر عسكري سوري: طيران الاحتلال شن عدوانا على القصير من الاراضي اللبنانية مستهدفا جسورا على نهر العاصي والطرقات ما ادى لخروجها عن الخدمة
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اعلام الاحتلال: مقتل 103 جنود من لواء غولاني منذ بداية الحرب في جنوب لبنان
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سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوة راجلة وأجهزنا عليها بمحيط حي القصاصيب وسط مخيم جباليا
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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف للمرة الاولى شركة صناعات الاسلحة العسكرية في ضواحي تل ابيب بصلية من الصواريخ النوعية
اعلام الاحتلال: مقتل 103 جنود من لواء غولاني منذ بداية الحرب في جنوب لبنان
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.