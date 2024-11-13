الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر عسكري سوري: طيران الاحتلال شن عدوانا على القصير من الاراضي اللبنانية مستهدفا جسورا على نهر العاصي والطرقات ما ادى لخروجها عن الخدمة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :