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حركة حماس: عملية الدهس غرب رام الله وما سبقها من عمليات رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومخططات الضم والاستيطان والتهجير التي يمارسها

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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