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حركة حماس: نؤكد أن شعبنا ومقاومتنا على عهد الوفاء لدماء الشهداء وأن فلسطين ستبقى ارض البطولات والمقاومين الاحرار

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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