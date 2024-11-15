كاميرا العالم توثّق الهمجية الإسرائيلية بمركز للدفاع المدني شرقي لبنان

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في بلده في بلدة دورس بقضاء بعلبك شرق لبنان حيث أن الرّكام كان مقرا للدفاع المدني اللبناني تم قصفه ليلة أمس في غارة إسرائيلية استشهد خلال هذه الغارة أكثر من 13 من عناصر الدفاع المدني اللبناني.

ولفت مراسلنا أن أن الدمار في مكان المركز كان هائلا جدا، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن المفقودين في هذا الهجوم الهمجي الذي استهدف هذا المقر.



ونوّه مراسلنا إلى أن عناصر الدفاع المدني كانوا قادمين الى المركز من مهمة للكشف عن الشهداء والجرحى في منطقة بعلبك حيث تم استهداف هذه المنطقة أمس، وفور وصولهم الى المقر، موضحا أنه تم قصفه بمن فيه من عناصر الدفاع المدني، مرتكبا الإحتلال مرة أخرى مجزرة بحق الفرق الإسعافية في لبنان.

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