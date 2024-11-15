حاملة الطائرات الأمريكية تبتعد عن سواحل اليمن.. لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

الإحتشاد المليوني المتجدد في اليمن دعا الشعوب العربية والاسلامية الى ترك التخاذل ودعم الفلسطينيين والبنانيين تجاه العدوان الاسرائيلي الذي يتعرضون له.

وأكد عشرات الالاف من المحتشدين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء على استمرار الفعاليات الشعبية نصرة لغزة ولبنان.

وحملت التظاهرات عنوان "مع غزة ولبنان على درب الشهداء حتى النصر".

البيان الختامي للتظاهرات اكد استمرار اليمنيين في الخروج الشعبي المؤيد لفلسطين ولبنان، كما طالبوا باستمرار عمليات القوات اليمنية المساندة لغزة ولبنان.



كما أيد المتظاهرون العمليات العسكرية اليمنية التي طالت القوات الامريكية في بحر العرب مؤخرا داعين الى الاستمرار في مهاجمتها ختى يتوقف العدوان على اليمن وكذلك على غزة ولبنان.

التظاهرات في صنعاء و مدن الاخرى شهدت حضورا كبيرا من قبل اليمنيين وتأتي بعد الدعوة التي وجهها السيد عبدالملك الحوثي للشعب اليمني للاحتشاد والتظاهر تاكيدا على مناصرته لغزة ولبنان ودعما لعمليات القوات المسلحة اليمنية.



وأكد السيد الحوثي ان العمليات اليمنية الاخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية افشلت خطط امريكية عدوانيه لشن أكبر عملية جوية على اليمن في ليلة التي تم استهداف حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن في البحر العربي.



وأكد السيد الحوثي، أن هذه العمليات جزء من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس الذي تقودها اليمن لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي مضيفا ان العمليات الامريكية هي اسنادا من قبل واشنطن لتل ابيب.



وأشار السيد الحوثي الى هروب الحاملات الامريكية إلى نقطة أبعد من مكان تموضعها السابق، متوعدا باستهدافها في حال اقترابها من اليمن.



هذا وكانت واشنطن اعترفت باستهدفت مدمرتين أميركيتين بطائرات مسيرة وصواريخ أثناء عبورها مضيق باب المندب، وزعمت ان القوات الأمريكية صدت الهجوم الذي استمر الاكثر من ثمان ساعات.

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