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الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين في العاصمة خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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