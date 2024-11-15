شاهد.. غارات إسرائيلية على غزة مخلّفة عشرات الشهداء

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وأفادت مصادر محلية عن استشهاد تسعة أشخاص وأصابة آخرين، بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مدينة غزة.

فيما استشهد فلسطينيين اثنين في قصف مدفعي للاحتلال استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع .

واستهدفت الغارات شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بينهم طفلة وامرأة، وبإصابة آخرين .

وغربي مدينة غزة قصف جيش الاحتلال محيط مفرق الأمن العام استشهد على إثره أربعة أشخاص.

بينما استشهد اثنان آخران في قصف من مسيرة عند مفترق بهلول، بينما استهدفت سلسلة غارات أخرى منطقتي الفاخورة والتوبة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي حين أفادت المصادر باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف من طائرة مسيرة استهدفهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استشهد اثنان في قصف على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح وأصيب عدد آخر بجروح.

وقد أفادت مصادر فلسطينية بتنفيذ قوات الاحتلال مجددا عمليات نسف مبان سكنية في الأنحاء الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

هذا وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد كشف عن 'مجزرة طحين جديدة' نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين شمال غربي مدينة غزة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يتجمعون في منطقة دوار السودانية، بانتظار وصول المساعدات الإنسانية بعد نحو خمسين يوما من الإغلاق.

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