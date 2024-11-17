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كاميرا العالم توثّق..

أضرار بكنيسة"سيدة النجاة"بضاحية بيروت إثر غارة إسرائيلية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

استهدف العدو الاسرائيلي صباح اليوم مباني سكنية في منطقة الحدث ذات الطابع الاسلامي المسيحي حيث تعرضت كنيسة سيدة النجاة المجاورة للمبنى المستهدف لأضرار.

العالم خاص بالعالم

تصعيد هستيري يسابق جواب لبنان وعودة اوكشتاين الى بيروت الثلاثاء المقبل و"إسرائيل" تواصل العقاب الجماعي وتستميت لانجاز في البرّ.

وأشارت نور شعيب مراسلة العالم في لبنان، إلى أنه في الصباح الباكر استهدف كيان الإحتلال الاسرائيلي المباني السكنية وتحديدا في منطقة الحدث، منوهة إلى تضرر كنيسة سيدة النجاة جراء هذا الاستهداف القوي وأنه من المعروف أن يوم الأحد مخصص للصلاة عند طائفة المسيحيين الكرام.

وقال كاهن رعية “سيدة النجاة” في الحدث، الأب جان بارودي:" نحن قلبنا منفتح على الجميع وندعو دائما للتسامح والمحبة ولا نتمنى أن تحدث حربا، والمبنى كان مستهدفا وكان قريبا على الكنيسة، حيث تسبب ذلك بوقوع اضرار، نقول الشعب اللبناني بأن ربنا دائما يدعونا للمحبة ونحن كشعب لبناني واعي أكثر، ونعلم ما هو الموضوع ويجب ان نتجنب ذلك".



وكانت قد تضررت كنيسة “سيدة النجاة” في منطقة الحدث المجاورة للضاحية الجنوبية، الأحد، جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، صباح اليوم، مبنى سكنياً قريباً منها، وسط تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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