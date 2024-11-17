‏آثار الدمار الهائل جرّاء غارة إسرائيلية على بلدة حدودية مع سوريا

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في بلدة الخريبة في شرقي لبنان من المكان الذي يقع في أقصى نقطة بين الحدود اللبنانية والسورية شرقي لبنان، حيث ارتكب جيش الإحتلال الإسرائيلي يوم أمس مجزرة بحق مدنيين في هذه البلدة وهي وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه البلدة بغارات اسرائيلية عنيفة.

وأشار مراسلنا الى الدمار الهائل في كل مكان بالمنطقة المدمرة، حيث استشهدت عائلة بأكملها مكونة من الأب والأم وأربعة أولاد أكبرهم كان عمره 8 سنوات.

ونوّه مراسلنا إلى أن الدمار الهائل يعبّر عن الهمجية والوحشية التي استخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي من أجل ضرب الأماكن المدنية بامتياز.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...