ردود الفعل الإسرائيلية حول عمليات المقاومة البطولية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي عن إصابة عدد من جنوده رغم أن الجيش قام بفرض رقابة عسكرية مشددة على الحدث الأمني الخطير الذي وصفه، لأن هذا الحدث جعل الصحافة الإسرائيلية تفتح شهيتها لإنتقاد حكومة بنيامين نتنياهو وانتقاد استمرار هذه الحرب .

وتابع مراسلنا: وقد وصف هذه الحرب قبل ثلاثة ايام الصحفي الإسرائيلي هرئيل، وقال بأن الأهداف أصبحت أهدافا سياسية ولا يوجد لدينا أهدافاً امنية وإنما نحن نقوم بحرب فقط من أجل تحقيق مصلحة بنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يتهرب من ثلاثة إستحقاقات، أولها استحقاق التحقيق معه بشأن ملفات الفساد، وثانيها إستحقاق التحقيق في إخفاقات السابع من اكتوبر، والاستحقاق الثالث وهو الاستحقاق الجديد وهو ما تسرب من معلومات من مكتب بنيامين نتنياهو.

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