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المقاومة في لبنان تستهدف للمرة الثانية تجمعا للاحتلال في وادي يارون بالصواريخ

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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