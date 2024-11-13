مؤرخ يهودي شهير: 'إسرائيل' فقدت سيطرتها الكاملة على الأرض!

العالم - الاحتلال

وقال: الحياة في أكثر من 50% من مناطق "إسرائيل" لم تعد طبيعية ووضع البلاد حرج للغاية!، دعونا نواجه الأمر الواقع: "لقد فقدت "إسرائيل" السيطرة الكاملة على الأراضي"، 120 ألف إسرائيلي لم يعودوا يعيشون في الشمال، وأصبح الشمال بطريقة أو بأخرى ساحة معركة بالمنازل المحروقة والحقول المحروقة والمحميات المدمرة.

واضاف: لم يتبق سوى عدد قليل من الناس هناك ولا يحصلون على أي من الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، وهناك أيضا وضع مماثل في جميع غلاف قطاع غزة، ولذلك، أولاً وقبل كل شيء، هناك فئة من المجتمع الاسرائيلي لم تعيش حياة طبيعية منذ أكثر من عام، إنهم يعيشون في الفنادق. ويعيش البعض مع أقاربهم في نفس المنزل.

وتابع: ونتيجة لذلك، فهم لاجئون؛ ظاهرة لم يشهدها الإسرائيليون من قبل، هذه إشارة للحكومة بأن شيئًا ما ليس على ما يرام وأن الوضع غير طبيعي، المناطق الأخرى التي أستطيع أن أشير اليها هي في الشمال، في حيفا والمنطقة التي أعيش فيها، وهي ليست بعيدة جداً عن حيفا، لم يعد من السهل الحصول على خدمات منتظمة، ربما يكون هذا مؤقتا، وربما يتم التوصل إلى نوع من الحل السياسي بين "إسرائيل" وحزب الله.

واردف: ويجب القول أن هذا هو الوضع في الأشهر الأربعة الاخيرة أو أكثر، في هذه المناطق التي تشمل أكثر من 50% من مساحة البلاد، لا يمكنك أن تتمتع بحياة طبيعية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والأطفال محرومون من الذهاب للمدارس، والخدمات الأساسية تعطلت، الوضع في "اسرائيل" حرج للغاية.

وتابع: الإعتقاد السائد هو أننا في أزمة كبيرة، وكثير من الإسرائيليین یهاجرون من البلاد بسبب هذه الحرب، وهو أمر مؤكد، ومن الواضح أن يشعر الکثير من الاسرائيليين بالإكتئاب والصدمة، ويتمنی الكثيرون أن تنتهی هذه الحرب قريبا.