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غارتان لطيران الاحتلال على الناقورة وبنت جبيل في جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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