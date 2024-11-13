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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلل طائرات مسيرة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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