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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في ديشون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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